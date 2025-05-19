Джей Ди Вэнс рассказал подробности разговора с Владимиром Зеленским в Ватикане

Встреча Владимира Зеленского с Джей Ди Вэнсом состоялась после инаугурационной мессы нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

Фото: president.gov.ua

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл детали личной встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Американский чиновник опубликовал в соцсети X фотографию с переговоров, которые состоялись после инаугурационной мессы нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Также на встрече присутствовал Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Наши страны разделяют цель прекратить ненужное кровопролитие в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах по прекращению огня и установлению прочного мира», — написал Вэнс.

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