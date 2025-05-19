Президентские выборы в Польше — кто проходит во второй тур

Избирательная комиссия Польши подсчитала уже 99,75% голосов.

Фото: EPA/UPG

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Кандидат от Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский лидирует в первом туре президентских выборов в Польше, которые состоялись 18 мая. Об этом сообщил портал Onet.

Согласно сводным данным с участков, Рафал Тшасковский набирает 31,2%. Кароль Навроцкий, которого поддерживает партия «Право и справедливость», получает 29,7%. На третьем месте кандидат от радикальной партии «Конфедерация» Славомир Менцен, который получил 14,9% голосов избирателей.

Согласно данным польской избирательной комиссии, по состоянию на 08:20 подсчитано 99,75% голосов.

Таким образом, Тшасковский и Навроцкий проходят во второй тур президентских выборов, который состоится 1 июня. Новый избранный президент должен принести присягу до 6 августа 2025 года.

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