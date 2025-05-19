Практика судов
  1. В мире

Никушор Дан победил на президентских выборах в Румынии

08:12, 19 мая 2025
В Румынии завершился подсчет голосов на президентских выборах, состоявшихся 18 мая.
Никушор Дан победил на президентских выборах в Румынии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 18 мая, в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан стал новым главой государства.

Как сообщил официальный сайт ЦИК Румынии, после подсчета 100% протоколов Дан получил 53,60% голосов, а его соперник — ультраправый кандидат Джордже Симион — 46,40% голосов.

«Это победа тысяч людей, которые верили в другую Румынию. Мы должны строить ее вместе — независимо от политических взглядов», — заявил Дан во время выступления перед сторонниками.

Напомним, в первом туре выборов в Румынии ситуация была иной. Тогда Симион получил 40,96% голосов, тогда как Дан — 20,99%. Добиться такого результата ультраправому кандидату удалось за счет диаспоры, которая отдала за него более 60% голосов, а за Дана — 25%.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Румыния

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Перед ВККС поставили задачу провести анализ мотивированности решений ВККС

ВККС должна уже в 2025 году провести анализ мотивированности своих решений.

НАБУ, САП, НАПК и ВАКС — кому в рамках дорожной карты по переговорам о вступлении в ЕС должен быть обеспечен конкурентный уровень зарплаты

Дорожная карта для переговоров о вступлении в ЕС предусматривает уже с начала 2025 года конкурентный уровень зарплаты в НАБУ, САП, НАЗК и ВАКС — при этом в НАЗК средняя зарплата за март 2025 года составила у руководства — 276,3 тыс. грн, у руководителя структурного подразделения — 155,8 тыс. грн, у специалиста — 94,3 тыс. грн.

Денис Маслов заявил, что уже вскоре должен быть обеспечен достойный уровень оплаты труда судей и работников аппаратов судов

Маслов указал, что конкурентный уровень судейского вознаграждения и зарплаты для аппарата судов предусмотрен Дорожной картой по вопросам верховенства права для переговоров с ЕС, однако пока не подписан ни закон о реформе оплаты труда госслужащих, ни о доплатах судьям.

Если кандидата на должность судьи по дороге на экзамен задержит ТЦК, то уважительность или неуважительность его неявки определит ВККС

Кандидатам на должности судей все же желательно уведомить Комиссию об обстоятельствах, препятствующих сдаче экзамена.

Закон о реформе оплаты труда госслужащих, согласно которому должна была вырасти зарплата в аппаратах судов, до сих пор не подписан

Планировалось, что закон вступит в силу 1 апреля.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді