Никушор Дан победил на президентских выборах в Румынии

В Румынии завершился подсчет голосов на президентских выборах, состоявшихся 18 мая.

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В воскресенье, 18 мая, в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан стал новым главой государства.

Как сообщил официальный сайт ЦИК Румынии, после подсчета 100% протоколов Дан получил 53,60% голосов, а его соперник — ультраправый кандидат Джордже Симион — 46,40% голосов.

«Это победа тысяч людей, которые верили в другую Румынию. Мы должны строить ее вместе — независимо от политических взглядов», — заявил Дан во время выступления перед сторонниками.

Напомним, в первом туре выборов в Румынии ситуация была иной. Тогда Симион получил 40,96% голосов, тогда как Дан — 20,99%. Добиться такого результата ультраправому кандидату удалось за счет диаспоры, которая отдала за него более 60% голосов, а за Дана — 25%.

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