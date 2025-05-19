Нікушор Дан переміг на президентських виборах у Румунії

У Румунії завершився підрахунок голосів на президентських виборах, що відбулися 18 травня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю 18 травня, в Румунії відбувся другий тур виборів президента. Мер Бухареста і проєвропейський політик Нікушор Дан став новим главою держави.

Як повідомив офіційний сайт ЦВК Румунії, після підрахунку 100% протоколів Дан отримав 53,60% голосів, а його конкурент — ультраправий кандидат Джордже Сіміон — 46,40% голосів.

«Це перемога тисяч людей, які вірили в іншу Румунію. Ми повинні будувати її разом — незалежно від політичних поглядів», — заявив Дан під час виступу перед прихильниками.

Нагадаємо, у першому турі виборів у Румунії ситуація була іншою. Тоді Сіміон отримав 40,96% голосів, тоді як Дан - 20,99%. Досягти такого результату ультраправому кандидату вдалося за рахунок діаспори, яка віддала за нього понад 60% голосів, а за Дана - 25%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.