Нікушор Дан перемагає у президентських виборах у Румунії – екзит-поли

У Румунії екзит-поли фіксують перемогу незалежного кандидата Нікушора Дана у другому турі президентських виборів з понад 54%.

Фото: RFI

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Незалежний кандидат Нікушор Дан, згідно з попередніми даними екзит-полів, здобуває перемогу в другому турі президентських виборів у Румунії. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24 з посиланням на опитування, проведені інститутами CURS та Avangarde.

За даними CURS, станом на 20:00 Нікушор Дан набрав 54,1% голосів виборців, тоді як його опонент, кандидат від ультраправої партії AUR Джордж Сіміон, отримав 45,9%.

Явка на виборах була високою — за попередніми підрахунками, вона склала близько 65%.

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