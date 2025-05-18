Никушор Дан побеждает в президентских выборах в Румынии – экзит-полы

В Румынии экзит-полы фиксируют победу независимого кандидата Никушора Дана во втором туре президентских выборов с более 54%.

Фото: RFI

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Независимый кандидат Никушор Дан, согласно предварительным данным экзит-полов, одерживает победу во втором туре президентских выборов в Румынии. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на опросы, проведенные институтами CURS и Avangarde.

По данным CURS, по состоянию на 20:00 Никушор Дан набрал 54,1% голосов избирателей, тогда как его оппонент, кандидат от ультраправой партии AUR Джордж Симион, получил 45,9%.

Явка на выборах была высокой - по предварительным подсчетам, она составила около 65%.

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