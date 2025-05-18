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Орбан назвал вступление Украины в ЕС «самой большой угрозой» для Венгрии

21:39, 18 мая 2025
Орбан заявил, что не Венгрия не хочет, чтобы деньги граждан шли в Украину.
Орбан назвал вступление Украины в ЕС «самой большой угрозой» для Венгрии
Фото: Facebook / Orbán Viktor
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что возможное присоединение Украины к Европейскому Союзу представляет, по его словам, «самую большую угрозу» для его страны. Об этом сообщает венгерское агентство MTI.

«Сегодня членство Украины в ЕС является самой большой угрозой», - заявил Орбан, добавив, что, по его мнению, Украина была «обанкротившейся и дисфункциональной» еще до начала полномасштабной войны, а сейчас страна - разрушена и не способна самостоятельно восстановиться.

Венгерский премьер также утверждает, что Украина «не может стоять на собственных ногах», зависит от внешнего финансирования и стремится вступить в ЕС «немедленно и любой ценой».

Несмотря на это, Орбан отметил, что не считает Украину заинтересованной в том, чтобы «принести войну в Европу, уничтожить фермеров или открыть двери для мафии». Впрочем, подчеркнул он, для Венгрии эти риски имеют значение.

«Мы не хотим, чтобы нас втягивали в их войну, чтобы они разоряли наших фермеров, чтобы превратили самую безопасную страну Европы в мафиозное гнездо, и мы не хотим, чтобы деньги венгров шли к ним через Брюссель», - заявил Орбан.

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ЕС Венгрия Орбан

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