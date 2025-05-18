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OpenAI представила Codex – автономный ИИ, который работает с кодом до 30 минут

21:03, 18 мая 2025
OpenAI запускает Codex мощного ИИ-помощника для разработчиков с «чистым» кодом.
OpenAI представила Codex – автономный ИИ, который работает с кодом до 30 минут
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Компания OpenAI анонсировала предварительную версию нового ИИ-ассистента для разработчиков - Codex. Инструмент создан на базе модели codex-1, оптимизированной для кодирования на основе архитектуры o3, и имеет целью ускорить написание, тестирование и поддержку программного обеспечения.

По заявлениям OpenAI, codex-1 генерирует «более чистый» и точный код по сравнению с предыдущими версиями, строго придерживается инструкций пользователя и автоматически запускает повторные тесты, пока не достигнет успешного результата. К тому же новая модель интегрирована с GitHub, что позволяет напрямую сохранять изменения в репозиториях.

Codex разработан для одновременного выполнения нескольких задач в защищенной облачной среде, которая предотвращает утечку данных и несанкционированный доступ. Программисты могут предоставить ассистенту доступ к своим кодовым базам и управлять им с помощью текстовых подсказок. После получения запроса Codex работает автономно от одной до тридцати минут, анализируя исходный код, предлагая оптимальные решения в режиме реального времени и обновляя репозиторий. По завершении работы он формирует подробный отчет о внесенных изменениях.

OpenAI также акцентирует внимание на встроенных механизмах безопасности Codex, которые блокируют попытки создания вредоносного ПО. В то же время в компании предостерегают, что модель, как и любой ИИ, не застрахована от ошибок.

Как рассказали представители OpenAI изданию TechCrunch, на запуске пользователи получат «щедрый бесплатный доступ» к Codex. Через несколько недель компания планирует ввести ограничение пропускной способности сервиса и предложить возможность докупать дополнительные кредиты. Сейчас бета-версию Codex могут тестировать подписчики ChatGPT Pro, Enterprise и Team; позже инструмент станет доступен и владельцам тарифов Plus и Edu.

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OpenAI технологии ИИ

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