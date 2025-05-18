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OpenAI представила Codex – автономний ШІ, який працює з кодом до 30 хвилин

21:03, 18 травня 2025
OpenAI запускає Codex потужного ШІ-помічника для розробників з «чистим» кодом.
OpenAI представила Codex – автономний ШІ, який працює з кодом до 30 хвилин
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Компанія OpenAI анонсувала попередню версію нового ШІ-асистента для розробників — Codex. Інструмент створений на базі моделі codex-1, оптимізованої для кодування на основі архітектури o3, і ма­­є на меті прискорити написання, тестування та підтримку програмного забезпечення.

За заявами OpenAI, codex-1 генерує «чистіший» і точніший код порівняно з попередніми вер­­сіями, суворо дотримується інструкцій користувача та автоматично запускає повторні тести, допоки не досягне успішного результату. До того ж нова модель інтегрована з GitHub, що дозволяє безпосередньо зберігати зміни в репозиторіях.

Codex розроблений для одночасного виконання кількох завдань у захищеному хмарному середовищі, яке запобігає витоку даних і несанкціонованому доступу. Програмісти можуть надати асистентові доступ до своїх кодових баз і керувати ним за допомогою текстових підказок. Після отримання запиту Codex працює автономно від однієї до тридцяти хвилин, аналізуючи вихідний код, пропонуючи оптимальні рішення в режимі реального часу та оновлюючи репозиторій. По завершенні роботи він формує детальний звіт про внесені зміни.

OpenAI також акцентує увагу на вбудованих механізмах безпеки Codex, які блокують спроби створення шкідливого ПЗ. Водночас у компанії застерігають, що модель, як і будь-який ШІ, не застрахована від помилок.

Як розповіли представники OpenAI виданню TechCrunch, на запуску користувачі отримають «щедрий безкоштовний доступ» до Codex. Через кілька тижнів компанія планує ввести обмеження пропускної здатності сервісу й запропонувати можливість докуповувати додаткові кредити. Наразі бета-версію Codex мають змогу тестувати підписники ChatGPT Pro, Enterprise та Team; пізніше інструмент стане доступним і власникам тарифів Plus та Edu.

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OpenAI технології ШІ

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