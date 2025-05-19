На Одещині внаслідок гри з вогнем загинули двоє дітей

Двоє хлопчиків згоріли у господарській будівлі.

Фото: dsns.gov.ua

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На Одещині сталася трагічна подія — двоє хлопчиків загинули внаслідок пожежі, спричиненої дитячими пустощами з вогнем. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, займання сталося в господарській споруді, де діти, ймовірно, бавилися з вогнем. Полум’я спалахнуло миттєво, охопивши приміщення. Попри зусилля рятувальників, врятувати дітей не вдалося.

ДСНС наголошує: ця трагедія — болісне нагадування про те, наскільки небезпечною може бути звичайна дитяча цікавість. Фахівці закликають батьків частіше розмовляти з дітьми про правила безпеки та не залишати їх без нагляду.

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