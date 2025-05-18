Дуров натякнув, а Франція заперечила втручання в румунські вибори

Франція назвала заяви Дурова «абсолютно безпідставні» і заявила про втручання з боку Росії.

Фото: novynarnia

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Міністерство закордонних справ Франції заперечило звинувачення у спробах вплинути на президентські вибори в Румунії, які опосередковано озвучив засновник месенджера Telegram Павел Дуров.

У своєму дописі Дуров повідомив, що «уряд однієї з країн Західної Європи» начебто звертався до Telegram із проханням заблокувати «консервативні голоси» в Румунії напередодні виборів. Хоча він прямо не назвав державу, користувачі звернули увагу на використаний емодзі у вигляді багета, що розцінили як натяк на Францію.

У відповідь французьке МЗС засудило ці заяви як «абсолютно безпідставні». У повідомленні на платформі X відомство назвало звинувачення «абсолютно безпідставними» та вказало на втручання з боку Росії:

«Франція категорично відкидає ці звинувачення і закликає всіх проявити відповідальність і повагу до румунської демократії. Перший тур президентських виборів у Румунії в грудні минулого року був скасований у суверенний спосіб компетентною румунською владою після цілком реального цифрового та фінансового втручання з боку суб'єктів, пов'язаних з Росією. Подальші розслідування, проведені румунською владою та Європейською комісією, підтвердили серйозність цього втручання, включаючи маніпуляції з алгоритмом TikTok. У цьому контексті нещодавні звинувачення на адресу Франції є нічим іншим, як відволікаючою тактикою перед обличчям реальних загроз втручання, спрямованих проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних гравців взяти на себе відповідальність і захистити демократію», — йдеться в офіційній заяві.

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив про зростання цензури в ЄС. За його словами, демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті. Віце-президент США навів приклад Німеччини, де можуть оштрафувати за критику феміністок у мережі і приклад Великої Британії, де місцевого жителя оштрафували за молитву біля клініки абортів.

Тоді ж, він навів приклад Румунії, де підсумки виборів скасували, тому що в мережі знайшли рекламу кандидата Келіна Джорджеску, яку «могли сплатити з РФ».

Додамо, видання The Economist погодилося з висловлюваннями віцепрезидента США Джей Ді Венса про обмеження свободи слова в Європі та Великій Британії. За даними опитувань, яке наводить видання, близько 40% громадян Німеччини та Великої Британії вважають, що в їхніх країнах не можна відкрито висловлюватися на політично чутливі теми. Йдеться, що в Німеччині через образи на адресу політиків, зокрема, за називання канцлера «ідіотом» або публікацію мемів про міністрів у пресі, відкривають кримінальні справи.

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