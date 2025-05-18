Дуров намекнул, а Франция отрицает вмешательство в румынские выборы

Франция назвала заявления Дурова «абсолютно безосновательными» и заявила о вмешательстве со стороны России.

Фото: novynarnia

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Министерство иностранных дел Франции отрицает обвинения в попытках повлиять на президентские выборы в Румынии, которые косвенно озвучил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

В своей заметке Дуров сообщил, что «правительство одной из стран Западной Европы» якобы обращалось к Telegram с просьбой заблокировать «консервативные голоса» в Румынии накануне выборов. Хотя он прямо не назвал государство, пользователи обратили внимание на использованный эмодзи в виде багета, что расценили как намек на Францию.

В ответ французский МИД осудил эти заявления как «абсолютно безосновательные». В сообщении на платформе X ведомство назвало обвинения «абсолютно безосновательными» и указало на вмешательство со стороны России:

«Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии. Первый тур президентских выборов в Румынии в декабре прошлого года был отменен суверенным образом компетентными румынскими властями после вполне реального цифрового и финансового вмешательства со стороны субъектов, связанных с Россией. Дальнейшие расследования, проведенные румынскими властями и Европейской комиссией, подтвердили серьезность этого вмешательства, включая манипуляции с алгоритмом TikTok. В этом контексте недавние обвинения в адрес Франции являются ничем иным, как отвлекающей тактикой перед лицом реальных угроз вмешательства, направленных против Румынии. Франция призывает всех румынских политических игроков взять на себя ответственность и защитить демократию», - говорится в официальном заявлении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о росте цензуры в ЕС. По его словам, демократия не может быть настолько слабой, что ей угрожает реклама в интернете. Вице-президент США привел пример Германии, где могут оштрафовать за критику феминисток в сети и пример Великобритании, где местного жителя оштрафовали за молитву возле клиники абортов.

Тогда же, он привел пример Румынии, где итоги выборов отменили, потому что в сети нашли рекламу кандидата Келина Джорджеску, которую «могли оплатить из РФ».

Добавим, издание The Economist согласилось с высказываниями вице-президента США Джей Ди Вэнса об ограничении свободы слова в Европе и Великобритании. По данным опросов, около 40% граждан Германии и Великобритании считают, что в их странах нельзя открыто высказываться на политически чувствительные темы. Речь идет о том, что в Германии за оскорбления в адрес политиков, в частности, за называние канцлера «идиотом» или публикацию мемов о министрах в прессе, открывают уголовные дела. В Великобритании же ежедневно задерживают людей из-за потенциально оскорбительных постов в соцсетях.

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