Венецианская комиссия выразила оговорку из-за отмены выборов президента в Румынии

Эксперты Венецианской комиссии отмечают, что Конституционный суд может отменить выборы только в исключительных случаях, при условии справедливости, объективности и наличия убедительных оснований, в то время как в государствах нет единого подхода к этому вопросу.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Также суд обнародовал обоснование своего решения об отмене результатов первого тура президентских выборов и повторного голосования

Венецианская комиссия Совета Европы 27 января в своем отчете подчеркнула, что аннулирование результатов президентских выборов Конституционным судом Румынии допустимо только в исключительных обстоятельствах и должно осуществляться с обеспечением прозрачности.

Отчет был подготовлен по запросу генерального секретаря ПАСЕ, который обратился с просьбой к экспертам уточнить условия, при которых Конституционный суд может считать целесообразным отменить результаты выборов.

В отчете подчеркнули, что он не оценивает решение Конституционного суда Румынии, а предлагает "сравнительный анализ конституционного права и европейских и международных стандартов".

Эксперты указывают, что в государствах не существует единого подхода к вопросу отмены выборов, и Конституционный суд в принципе может принять такое решение – но только "в исключительных обстоятельствах", при этом решение должно быть справедливым, объективным и основываться на веских аргументах.

В отчете указывают, что главным критерием отмены выборов должно быть установление, был ли нанесен "непоправимый ущерб целостности выборов", для чего важны конкретные доказательства соответствующих действий.

В Венецианской комиссии обратили внимание на характер доказательств, на основе которых были отменены президентские выборы в Румынии, и признали, что доказательство нарушений в предвыборной кампании онлайн "особенно сложно".

"Важно принимать достаточно обоснованные, прозрачные решения по таким вопросам. По мнению Венецианской комиссии, такие решения должны точно указывать на нарушения и доказательства и не должны основываться исключительно на засекреченных разведывательных данных… которые не будут гарантировать необходимую прозрачность и подтверждаемость", – говорится в выводах отчета .

Венецианская комиссия рекомендует передать полномочия по отмене выборов "высшему избирательному органу", а конституционным судам предоставить право пересматривать такие решения. Она также предлагает установить четкую процедуру отмены выборов и усилить регулирование политической агитации в интернете и ее финансирование.

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