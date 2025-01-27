Венеційська комісія висловила застереження через скасування виборів президента в Румунії

Експерти Венеційської комісії наголошують, що Конституційний суд може скасувати вибори лише у виняткових випадках, за умови справедливості, об’єктивності та наявності переконливих підстав, тим часом у державах немає єдиного підходу до цього питання.

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Як писала «Судово-юридична газета», у грудні 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Також суд оприлюднив обґрунтування свого рішення щодо скасування результатів першого туру президентських виборів та повторного проведення голосування

Венеційська комісія Ради Європи 27 січня у своєму звіті наголосила, що анулювання результатів президентських виборів Конституційним судом Румунії допустиме лише за виняткових обставин та повинно здійснюватися із забезпеченням прозорості.

Звіт було підготовлено на запит генерального секретаря ПАРЄ, який звернувся з проханням до експертів уточнити умови, за яких Конституційний суд може вважати за доцільне скасувати результати виборів.

У звіті підкреслили, що він не оцінює рішення Конституційного суду Румунії, а лише пропонує "порівняльний аналіз конституційного права та європейських і міжнародних стандартів".

Експерти вказують, що у державах не існує єдиного підходу до питання скасування виборів, і Конституційний суд у принципі може ухвалити таке рішення – але лише "за виняткових обставин", при цьому рішення має бути справедливим, об'єктивним і ґрунтуватися на вагомих аргументах.

У звіті підкреслили, що головним критерієм скасування виборів має бути встановлення, чи було завдано "непоправної шкоди цілісності виборів", для чого важливі конкретні докази відповідних дій.

У Венеційській комісії звернули увагу на характер доказів, на основі яких було скасовано президентські вибори в Румунії, та визнали, що доведення порушень у передвиборчій кампанії онлайн "є особливо складним".

"Важливо ухвалювати достатньо обґрунтовані, прозорі рішення з таких питань. На думку Венеційської комісії, такі рішення мають точно вказувати на порушення та докази і не повинні ґрунтуватись виключно на засекречених розвідувальних даних… які не гарантуватимуть необхідної прозорості та підтверджуваності", – ідеться у висновках звіту.

Венеційська комісія рекомендує передати повноваження щодо скасування виборів "найвищому виборчому органу", а конституційним судам надати право переглядати такі рішення. Вона також пропонує встановити чітку процедуру для скасування виборів і посилити регулювання політичної агітації в інтернеті та її фінансування.

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