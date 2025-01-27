Практика судів
  1. У світі

Венеційська комісія висловила застереження через скасування виборів президента в Румунії

19:26, 27 січня 2025
Експерти Венеційської комісії наголошують, що Конституційний суд може скасувати вибори лише у виняткових випадках, за умови справедливості, об’єктивності та наявності переконливих підстав, тим часом у державах немає єдиного підходу до цього питання.
Венеційська комісія висловила застереження через скасування виборів президента в Румунії
Фото: Ideologs
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», у грудні 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Також суд оприлюднив обґрунтування свого рішення щодо скасування результатів першого туру президентських виборів та повторного проведення голосування

Венеційська комісія Ради Європи 27 січня у своєму звіті наголосила, що анулювання результатів президентських виборів Конституційним судом Румунії допустиме лише за виняткових обставин та повинно здійснюватися із забезпеченням прозорості. 

Звіт було підготовлено на запит генерального секретаря ПАРЄ, який звернувся з проханням до експертів уточнити умови, за яких Конституційний суд може вважати за доцільне скасувати результати виборів.

У звіті підкреслили, що він не оцінює рішення Конституційного суду Румунії, а лише пропонує "порівняльний аналіз конституційного права та європейських і міжнародних стандартів".

Експерти вказують, що у державах не існує єдиного підходу до питання скасування виборів, і Конституційний суд у принципі може ухвалити таке рішення – але лише "за виняткових обставин", при цьому рішення має бути справедливим, об'єктивним і ґрунтуватися на вагомих аргументах.

У звіті підкреслили, що головним критерієм скасування виборів має бути встановлення, чи було завдано "непоправної шкоди цілісності виборів", для чого важливі конкретні докази відповідних дій.

У Венеційській комісії звернули увагу на характер доказів, на основі яких було скасовано президентські вибори в Румунії, та визнали, що доведення порушень у передвиборчій кампанії онлайн "є особливо складним".

"Важливо ухвалювати достатньо обґрунтовані, прозорі рішення з таких питань. На думку Венеційської комісії, такі рішення мають точно вказувати на порушення та докази і не повинні ґрунтуватись виключно на засекречених розвідувальних даних… які не гарантуватимуть необхідної прозорості та підтверджуваності", – ідеться у висновках звіту.

Венеційська комісія рекомендує передати повноваження щодо скасування виборів "найвищому виборчому органу", а конституційним судам надати право переглядати такі рішення. Вона також пропонує встановити чітку процедуру для скасування виборів і посилити регулювання політичної агітації в інтернеті та її фінансування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори Румунія Венеціанська комісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приватизація держуніверситетів законом не передбачена – у МОН відреагували на пропозицію Милованова купити Києво-Могилянську академію

Раніше Тимофій Милованов публічно закликав зібрати кошти «на купівлю Могилянки народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса».

Вища рада правосуддя не змогла обрати нового голову

Відбулися вибори нового очільника Вищої ради правосуддя – жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

На посаду голови Вищої ради правосуддя претендують Григорій Усик та Олександр Сасевич

Член ВРП Оксана Кваша висунула на посаду голови Вищої ради правосуддя кандидатуру Григорія Усика, а член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Вища рада правосуддя обирає нового голову — текстова трансляція

27 січня відбуваються вибори нового очільника Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя відмовила прокуратурі у тимчасовому відстороненні судді Анатолія Івченка

ВРП, всебічно дослідивши позиції сторін, вирішила відмовити у задоволенні клопотання про тимчасове відсторонення судді Господарського суду Києва Анатолія Івченка.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області