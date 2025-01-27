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Приватизація держуніверситетів законом не передбачена – у МОН відреагували на пропозицію Милованова купити Києво-Могилянську академію

19:20, 27 січня 2025
Раніше Тимофій Милованов публічно закликав зібрати кошти «на купівлю Могилянки народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса».
Приватизація держуніверситетів законом не передбачена – у МОН відреагували на пропозицію Милованова купити Києво-Могилянську академію
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У Міністерстві освіти відреагували на пропозицію Тимофія Милованова купити Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Нагадаємо, у своїх соцмережах Милованов запропонував «кошти на купівлю Могилянки зібрати народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів, а також Сороса».

«Якщо українці збирають на військові супутники, то ми точно зможемо зібрати на Могилянку, найісторічниший університет України, який облаштовувався ще коштом Мазепи в часи, коли розвивалась Софія Київська і становилась Русь», зазначив Милованов у дописі «Make Могилянка Great Again!»

В свою чергу заступник міністра освіти Михайло Винницький підкреслив, що «законодавство України не передбачає можливості приватизації державних університетів».

«Зміни до законодавства, які б уможливили такі дії зараз не розглядаються», додав він.

 

Автор: Наталя Мамченко

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закон МОН України

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Приватизація держуніверситетів законом не передбачена – у МОН відреагували на пропозицію Милованова купити Києво-Могилянську академію

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