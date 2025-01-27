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Приватизация госуниверситетов законом не предусмотрена – в МОН отреагировали на предложение Милованова купить Киево-Могилянскую академию

19:20, 27 января 2025
Ранее Тимофей Милованов публично призвал собрать средства «на покупку Могилянки народным сбором, чтобы обезопасить от влияния бизнеса и олигархов, а также Сороса».
Приватизация госуниверситетов законом не предусмотрена – в МОН отреагировали на предложение Милованова купить Киево-Могилянскую академию
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В Министерстве образования отреагировали на предложение Тимофея Милованова купить Национальный университет «Киево-Могилянская академия».

Напомним, в своих соцсетях Милованов предложил «средства на покупку Могилянки собрать народным сбором, чтобы обезопасить от влияния бизнеса и олигархов, а также Сороса».

«Если украинцы собирают на военные спутники, то мы точно сможем собрать на Могилянку, самый исторический университет Украины, который обустраивался еще за счет Мазепы во времена, когда развивалась София Киевская и становилась Русь», отметил Милованов в сообщении «Make Могилянка Great Again!»

В свою очередь заместитель министра образования Михаил Винницкий подчеркнул, что законодательство Украины не предусматривает возможности приватизации государственных университетов.

«Изменения в законодательство, которые позволили бы такие действия сейчас не рассматриваются», добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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закон МОН Украины

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Приватизация госуниверситетов законом не предусмотрена – в МОН отреагировали на предложение Милованова купить Киево-Могилянскую академию

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