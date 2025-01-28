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Какая ставка военного сбора для физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность

12:42, 28 января 2025
Налоговая служба объясняет, что расчет налоговых обязательств по военному сбору для доходов, полученных физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, осуществляется за отчетный год исходя из налогооблагаемой базы.
Какая ставка военного сбора для физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность
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Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, какая ставка военного сбора для физлиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Зазначається, що Законом від 04.12.2024 №4113-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон №4113) уточнено порядок сплати військового збору окремими платниками збору.

Законом №4113 установлено, що річне податкове зобов’язання з військового збору з доходів платників, визначених п. 162.1 ПКУ, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу за 2024 звітний (податковий) рік та остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо яких проводиться в поданій річній податковій декларації про майновий стан і доходи, у тому числі з іноземних доходів, визначається за ставкою військового збору у розмірі 1,5 відсотка (крім доходів від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна).

Ставка військового збору у розмірі 5 відсотків застосовується до доходів, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу та остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо яких проводиться в поданій річній податковій декларації про майновий стан і доходи, нараховані (виплачені) платникам податків починаючи з 1 січня 2025 року.

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, встановлено ст. 178 ПКУ.

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ (п. 178.2 ПКУ).

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (п. 178.3 ПКУ).

Крім того, п. 164.1 ПКУ, зокрема, визначено, що базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб для доходів, отриманих від провадження незалежної професійної діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 178.3 ПКУ.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації про майновий стан і доходи, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності повинні зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи від провадження незалежної професійної діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону (п. 178.7 ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору з доходів платників збору, зазначених у пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, здійснюється в порядку, встановленому розділом IV ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 1 цього розділу, за ставкою, визначеною пп. 1 пп. 1.3 цього пункту (пп. 1.4 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).

Розрахунок податкових зобов’язань з військового збору для доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється за звітний (податковий) рік виходячи з бази оподаткування.

Отже, податкове зобов’язання з військового збору для доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу за 2024 звітний (податковий) рік, визначається за ставкою військового збору у розмірі 1,5 відсотка.

Ставка військового збору у розмірі 5 відсотків застосовуватиметься до доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу починаючи з 1 січня 2025 року.

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налоговая военный сбор

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