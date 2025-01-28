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В Ровенской области водитель грузовика устроил смертельное ДТП на блокпосте

10:00, 28 января 2025
В результате ДТП погиб старший сержант полиции, еще один правоохранитель и военнослужащий получили травмы.
В Ровенской области водитель грузовика устроил смертельное ДТП на блокпосте
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В Ровенской области в суд направили обвинительный акт в отношении 65-летнего водителя, который спровоцировал смертельную аварию на блокпосте. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в конце сентября прошлого года житель Кременчуга, управляя седельным тягачем с полуприцепом-цистерной, на границе Ровенской и Житомирской сбил бетонные конструкции блокпоста. Далее автоцистерна въехала в автомобиль Toyota Rav4 и служебный автомобиль Renault Duster, а позже – в сооружение блокпоста, где находились три человека.

В результате ДТП погиб старший сержант полиции, еще двое пострадавших - полицейский и военнослужащий, получили травмы.

Водитель грузовика находится под круглосуточным домашним арестом. Своей вины мужчина не признает. Обвинительный акт направлен в Рокитновский районный суд.

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ДТП авария

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