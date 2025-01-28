На Рівненщині водій вантажівки спричинив смертельну ДТП на блокпості

Внаслідок ДТП загинув старший сержант поліції, ще один правоохоронець і військовослужбовець отримали травми.

На Рівненщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно 65-річного водія, який спричинив смертельную аварію на блокпості. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що наприкінці вересня минулого року житель Кременчука, керуючи сідловим тягачем з напівпричепом-цистерною, на межі Рівненщини та Житомирщини збив бетонні конструкції блокпосту. Далі автоцистерна в’їхала в автомобіль Toyota Rav4 та службове авто Renault Duster, а пізніше – у споруду блокпосту, де перебували троє людей.

В результаті ДТП загинув старший сержант поліції, ще двоє потерпілих – правоохоронець та військовослужбовець, отримали травми.

Водій вантажівки наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Своєї вини чоловік не визнає. Обвинувальний акт скеровано до Рокитнівського районного суду.

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