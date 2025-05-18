Правительство одной из стран Европы требовало заблокировать каналы сторонников Симиона в Telegram - Дуров выступил против

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о давлении со стороны европейского правительства на блокировку сторонников кандидата в президенты Румынии.

Фото: epravda.com.ua

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, что правительство одной из европейских стран якобы требовало заблокировать консервативные политические каналы на платформе накануне второго тура президентских выборов в Румынии. Конкретную страну Дуров не назвал, но опубликовал эмодзи с багетом, что намекает на Францию.

«Западноевропейское правительство (угадайте, какое) обратилось к Telegram с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей и не будет блокировать их политические каналы», - заявил Дуров.

Он подчеркнул, что невозможно «защищать демократию», нарушая ее основы, и подчеркнул, что румынский народ заслуживает свободы слова и честных выборов.

«Вы не можете «защищать демократию», уничтожая демократию. Вы не можете «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. Вы либо имеете свободу слова и честные выборы - либо нет. И румынский народ заслуживает и то, и другое», - добавил Дуров.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за скандала вокруг незаконной избирательной кампании кандидата Келина Джорджеску.

Сегодня в стране проходит второй тур новых президентских выборов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о росте цензуры в ЕС. По его словам, демократия не может быть настолько слабой, что ей угрожает реклама в интернете. Вице-президент США привел пример Германии, где могут оштрафовать за критику феминисток в сети и пример Великобритании, где местного жителя оштрафовали за молитву возле клиники абортов.

Тогда же, он привел пример Румынии, где итоги выборов отменили, потому что в сети нашли рекламу кандидата Келина Джорджеску, которую «могли оплатить из РФ».

Добавим, издание The Economist согласилось с высказываниями вице-президента США Джей Ди Вэнса об ограничении свободы слова в Европе и Великобритании. По данным опросов, около 40% граждан Германии и Великобритании считают, что в их странах нельзя открыто высказываться на политически чувствительные темы. Речь идет о том, что в Германии за оскорбления в адрес политиков, в частности, за называние канцлера «идиотом» или публикацию мемов о министрах в прессе, открывают уголовные дела. В Великобритании же ежедневно задерживают людей из-за потенциально оскорбительных постов в соцсетях.

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