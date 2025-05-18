Зеленский и вице-президент США Вэнс обсудили оборону, достижение мира и санкции против РФ

Зеленский в Ватикане провел «хорошую» встречу с вице-президентом США Вэнсом и госсекретарем Рубио.

Фото: Telegram / Zelenskiy

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Зеленский назвал встречу «хорошей».

Во время встречи стороны обсудили результаты переговоров в Стамбуле, где российская делегация, по мнению Зеленского, была низкого уровня и не имела полномочий для принятия решений. Президент Украины подтвердил готовность Киева к настоящей дипломатии и подчеркнул необходимость скорейшего полного и безусловного прекращения огня.

Кроме того, в разговоре речь шла о санкциях против России, двусторонней торговле, оборонном сотрудничестве, ситуации на фронте и будущих обменах пленными. По словам Зеленского, давление на РФ должно продолжаться, пока она не прекратит войну.

Также стороны обсудили наши совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.

«Спасибо всему американскому народу за поддержку и лидерство в сохранении жизней», - добавил Президент.

Фото: Telegram / Zelenskiy

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