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Зеленський та віцепрезидент США Венс обговорили оборону, досягнення миру та санкції проти РФ

17:37, 18 травня 2025
Зеленський у Ватикані провів «хорошу» зустріч з віцепрезидентом США Венсом і держсекретарем Рубіо.
Зеленський та віцепрезидент США Венс обговорили оборону, досягнення миру та санкції проти РФ
Фото: Telegram / Zelenskiy
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Зеленський назвав зустріч «хорошою».

Під час зустрічі сторони обговорили результати перемовин у Стамбулі, де російська делегація, на думку Зеленського, була низького рівня і не мала повноважень для ухвалення рішень. Президент України підтвердив готовність Києва до справжньої дипломатії та наголосив на необхідності якнайшвидшого повного і безумовного припинення вогню.

Крім того, у розмові йшлося про санкції проти Росії, двосторонню торгівлю, оборонну співпрацю, ситуацію на фронті та майбутні обміни полоненими. За словами Зеленського, тиск на РФ має тривати, доки вона не припинить війну.

Також сторони обговорили наші спільні кроки для досягнення справедливого і стійкого миру.

«Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів», – додав Президент.

Фото: Telegram / Zelenskiy

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США Володимир Зеленський Ватикан Рубіо

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