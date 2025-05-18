Укрпошта запустила швидке повернення посилок із вибором тарифу

Укрпошта запустила сервіс повернення посилок, які не отримали адресати.

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АТ «Укрпошта» представила нову послугу, що дозволяє швидко оформити повернення посилок у разі, якщо їх не отримали адресати. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тепер клієнти можуть відправляти посилки за одним тарифом, а у разі потреби повернути їх — за іншим. Для повернення пропонуються два варіанти тарифів: «Базовий» та «Пріоритетний». Перший передбачає стандартну обробку, а «Пріоритетний» гарантує пріоритетну доставку і максимально швидке повернення.

У «Укрпошті» наголосили, що скористатися сервісом можна під час створення відправлення. Якщо тариф для повернення не обрати, автоматично застосовуватиметься «Базовий».

«Ми розуміємо, як важливо для клієнтів мати можливість швидко та без зайвого клопоту повернути товар. Саме тому запускаємо сервіс, який дозволить це зробити максимально просто і при цьому з найкращими тарифами в країні. Це особливо важливо для бізнесу, який прагне підвищити якість обслуговування та мінімізувати витрати на логістику без шкоди для клієнтського досвіду», — зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Оформити повернення можна через особистий кабінет на сайті, у мобільному застосунку або безпосередньо у відділенні.

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