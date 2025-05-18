Укрпочта запустила быстрый возврат посылок с выбором тарифа

Укрпочта запустила сервис возврата посылок, которые не получили адресаты.

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АО «Укрпочта» представила новую услугу, позволяющую быстро оформить возврат посылок в случае, если их не получили адресаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь клиенты могут отправлять посылки по одному тарифу, а в случае необходимости вернуть их - по другому. Для возврата предлагаются два варианта тарифов: «Базовый» и «Приоритетный». Первый предусматривает стандартную обработку, а «Приоритетный» гарантирует приоритетную доставку и максимально быстрый возврат.

В «Укрпочте» отметили, что воспользоваться сервисом можно при создании отправления. Если тариф для возврата не выбрать, автоматически будет применяться «Базовый».

«Мы понимаем, как важно для клиентов иметь возможность быстро и без лишних хлопот вернуть товар. Именно поэтому запускаем сервис, который позволит это сделать максимально просто и при этом с лучшими тарифами в стране. Это особенно важно для бизнеса, который стремится повысить качество обслуживания и минимизировать затраты на логистику без ущерба для клиентского опыта», - отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Оформить возврат можно через личный кабинет на сайте, в мобильном приложении или непосредственно в отделении.

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