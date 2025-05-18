Уряд однієї з країн Європи вимагав заблокувати канали прихильників Сіміона у Telegram – Дуров виступив проти

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про тиск з боку європейського уряду на блокування прихильників кандидата в президенти Румунії.

Фото: epravda.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розповів про те, що уряд однієї з європейських країн нібито вимагав заблокувати консервативні політичні канали на платформі напередодні другого туру президентських виборів у Румунії. Конкретну країну Дуров не назвав, але опублікував емодзі з багетом, що натякає на Францію.

«Західноєвропейський уряд (вгадайте, який) звернувся до Telegram з проханням заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів. Я категорично відмовився. Telegram не обмежуватиме свободи румунських користувачів і не блокуватиме їхні політичні канали», — заявив Дуров.

Він підкреслив, що неможливо «захищати демократію», порушуючи її основи, і наголосив, що румунський народ заслуговує на свободу слова і чесні вибори.

«Ви не можете «захищати демократію», знищуючи демократію. Ви не можете «боротися з втручанням у вибори», втручаючись у вибори. Ви або маєте свободу слова і чесні вибори - або ні. І румунський народ заслуговує і на те, і на інше», – додав Дуров.

Як писала «Судово-юридична газета», у грудні 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів через скандал навколо незаконної виборчої кампанії кандидата Келіна Джорджеску.

Сьогодні в країні проходить другий тур нових президентських виборів.

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив про зростання цензури в ЄС. За його словами, демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті. Віце-президент США навів приклад Німеччини, де можуть оштрафувати за критику феміністок у мережі і приклад Великої Британії, де місцевого жителя оштрафували за молитву біля клініки абортів.

Тоді ж, він навів приклад Румунії, де підсумки виборів скасували, тому що в мережі знайшли рекламу кандидата Келіна Джорджеску, яку «могли сплатити з РФ».

Додамо, видання The Economist погодилося з висловлюваннями віцепрезидента США Джей Ді Венса про обмеження свободи слова в Європі та Великій Британії. По данным опросов, которое приводит издание, близько 40% громадян Німеччини та Великої Британії вважають, що в їхніх країнах не можна відкрито висловлюватися на політично чутливі теми. Йдеться, що в Німеччині через образи на адресу політиків, зокрема, за називання канцлера «ідіотом» або публікацію мемів про міністрів у пресі, відкривають кримінальні справи. У Великій Британії ж щодня затримують людей через потенційно образливі пости в соцмережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.