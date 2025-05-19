В Одесской области в результате игры с огнем погибли двое детей

Двое мальчиков сгорели в хозяйственной постройке.

Фото: dsns.gov.ua

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В Одесской области произошло трагическое событие - двое мальчиков погибли в результате пожара, вызванного детскими шалостями с огнем. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, возгорание произошло в хозяйственной постройке, где дети, вероятно, играли с огнем. Пламя вспыхнуло мгновенно, охватив помещение. Несмотря на усилия спасателей, спасти детей не удалось.

ГСЧС подчеркивает: эта трагедия - болезненное напоминание о том, насколько опасным может быть обычное детское любопытство. Специалисты призывают родителей чаще разговаривать с детьми о правилах безопасности и не оставлять их без присмотра.

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