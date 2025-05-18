Орбан назвав вступ України до ЄС «найбільшою загрозою» для Угорщини

Орбан заявив, що не Угорщина не хоче, щоб гроші громадян ішли до України.

Фото: Facebook / Orbán Viktor

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що можливе приєднання України до Європейського Союзу становить, за його словами, «найбільшу загрозу» для його країни. Про це повідомляє угорське агентство MTI.

«Сьогодні членство України в ЄС є найбільшою загрозою», — заявив Орбан, додавши, що, на його думку, Україна була «збанкрутілою та дисфункціональною» ще до початку повномасштабної війни, а зараз країна — зруйнована і не здатна самостійно відновитися.

Угорський прем’єр також стверджує, що Україна «не може стояти на власних ногах», залежить від зовнішнього фінансування та прагне вступити до ЄС «негайно і за будь-яку ціну».

Попри це, Орбан зазначив, що не вважає Україну зацікавленою у тому, аби «принести війну до Європи, знищити фермерів чи відкрити двері для мафії». Утім, підкреслив він, для Угорщини ці ризики мають значення.

«Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб вони розоряли наших фермерів, щоб перетворили найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо, і ми не хочемо, щоб гроші угорців йшли до них через Брюссель», — заявив Орбан.

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