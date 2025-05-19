Джей Ді Венс розповів подробиці розмови з Володимиром Зеленським у Ватикані

Зустріч Володимира Зеленського з Джей Ді Венсом відбулася після інавгураційної меси нового Папи Римського Льва XIV у Ватикані.

Фото: president.gov.ua

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив деталі особистої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані.

Американський посадовець опублікував в соцмережі X фотографію з переговорів, які відбулися після інавгураційної меси нового Папи Римського Льва XIV у Ватикані. Також на зустрічі був присутній Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

«Наші країни поділяють мету припинення непотрібного кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів про припинення вогню і встановлення тривалого миру», - написав Венс.

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