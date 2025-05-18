Практика судів
  1. У світі

Зеленський та віцепрезидент США Венс обговорили оборону, досягнення миру та санкції проти РФ

17:37, 18 травня 2025
Зеленський у Ватикані провів «хорошу» зустріч з віцепрезидентом США Венсом і держсекретарем Рубіо.
Зеленський та віцепрезидент США Венс обговорили оборону, досягнення миру та санкції проти РФ
Фото: Telegram / Zelenskiy
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо у Ватикані. Зеленський назвав зустріч «хорошою».

Під час зустрічі сторони обговорили результати перемовин у Стамбулі, де російська делегація, на думку Зеленського, була низького рівня і не мала повноважень для ухвалення рішень. Президент України підтвердив готовність Києва до справжньої дипломатії та наголосив на необхідності якнайшвидшого повного і безумовного припинення вогню.

Крім того, у розмові йшлося про санкції проти Росії, двосторонню торгівлю, оборонну співпрацю, ситуацію на фронті та майбутні обміни полоненими. За словами Зеленського, тиск на РФ має тривати, доки вона не припинить війну.

Також сторони обговорили наші спільні кроки для досягнення справедливого і стійкого миру.

«Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів», – додав Президент.

Фото: Telegram / Zelenskiy

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Володимир Зеленський Ватикан Рубіо

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

За публічне ототожнення адвоката з клієнтом зможуть штрафувати — комітет рекомендував прийняти закон

Також у новій редакції буде викладено статтю Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за втручання в діяльність адвоката.

Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом

Внаслідок незаконного кримінального переслідування позивачці було завдано моральної шкоди.

Верховна Рада скасувала фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрала вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада прийняла закон, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів, ВАКС, а також скасовує жорсткі вимоги до складення тесту на знання української державності.

У прибережних захисних смугах зможуть будувати споруди для здійснення аквакультури – парламент підтримав законопроект

Також законопроект передбачає, що громадяни не зможуть мати вільний доступ до узбережжя, де розташовані тимчасові споруди та обладнання необхідні для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальних товарних рибних господарствах.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді