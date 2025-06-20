В Харькове мужчина выпал из окна третьего этажа ТЦК

Это уже не первый инцидент в ТЦК в Харькове, на этот раз военнообязанный выжил.

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Ночью в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Харьковской области военнообязанный гражданин получил травмы, выпав из окна третьего этажа административного здания. Об этом сообщил Харьковский областной ТЦК и СП.

По информации ТЦК, мужчина пытался убежать, но по собственной неосторожности выпал из окна получив повреждения конечностей, ребер и головы. На место немедленно вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

«По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье», - отметили в ТЦК.

Подобные инциденты уже случались ранее.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Харькове, по предварительной версии следствия, мужчина погиб, выпав из окна третьего этажа здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Друзья погибшего не поверили в версию о самоубийстве и заподозрили, что к инциденту могут быть причастны работники ТЦК. Поэтому материалы дела направили в Государственное бюро расследований для дополнительной проверки действий военнослужащих. Тогда начальника ТЦК и его заместителя отстранили от обязанностей на время расследования смерти мужчины.

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