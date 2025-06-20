В Армия+ появился сервис мультиподписи рапортов для командиров

Теперь командир подразделения с помощью мультиподписи может обработать десятки рапортов от подчиненных.

Фото: mod.gov.ua

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В приложении «Армия+» появился новый сервис — мультиподпись рапортов. С его помощью можно обработать сразу группу рапортов. Об этом сообщил официальный сайт Минобороны.

Теперь командир подразделения с помощью мультиподписи может обработать десятки рапортов от подчиненных, которые поступают в раздел «Рапорты» на вкладку «К рассмотрению». Решения о согласовании или отклонении принимаются свайпами вправо и влево соответственно. Также есть возможность воспользоваться фильтром и отметить нужные рапорты.

За один раз можно выбрать до 40 рапортов — например, на отпуск — и согласовать их одновременно с помощью Дія.Підпис или SmartID.

Массово отклонить рапорты невозможно, так как каждое отклонение требует объяснения.

«Нас часто спрашивали, планируем ли мы сделать так, чтобы можно было согласовывать рапорты одним махом. Ведь подписывать их по одному и каждый раз проходить подтверждение Дія.Підписом утомляло командиров. Мы всегда прислушиваемся к просьбам пользователей и берем их в работу, поэтому рады запустить сервис мультиподписи и еще немного снизить административную нагрузку для наших военных», — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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