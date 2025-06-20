Граждане России и Беларуси не смогут покупать недвижимость в Латвии – принят закон

Сейм запретил гражданам РФ и Беларуси покупать недвижимость в Латвии.

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Сейм Латвии в третьем чтении принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности» и запретил гражданам РФ и Беларуси покупать недвижимость в стране: 69 – «за», 8 – «против». Как пишет LSM, запрет будет применяться и к юридическим лицам, зарегистрированным в России или Беларуси. Его предлагается распространить и на юридические лица, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% долей (акций) уставного капитала, где они являются фактическими бенефициарами, а также на юридические структуры, созданные в этих странах. Запрет будет распространяться на сделки, заключенные после вступления закона в силу.

Некоторые исключения все-таки есть: в частности, если имущество наследуется родственниками или признается собственностью по вердикту суда.

Как указывает Delfi, согласно документу, обладатели постоянного вида на жительство в Латвии или ЕС получили частичные послабления. Также отдельно пересмотрено решение в отношении политических беженцев из Беларуси и репатриантов.

Законопроект был внесен в феврале депутатами от партии «Новое Единство». Его цель — ограничить влияние гибридных угроз, в частности через опосредованное приобретение собственности. «Это шаг к ограничению влияния и присутствия в Латвии лиц и компаний, представляющих угрозу для страны», — объяснила одна из авторов законопроекта, депутат Агнесе Краста. Похожие ограничения уже предложены в Финляндии, где в прошлом году была заблокирована серия сделок, связанных с Россией.

Запрет распространяется на все сделки, заключенные после вступления закона в силу. Он охватывает все виды отчуждения и приобретения права собственности: договоры купли-продажи, аренды с правом выкупа, дарения, обмена, пожизненного содержания, аукционы, наследование и любые другие сделки, через которые граждане РФ или Беларуси могут приобрести право собственности на недвижимость в Латвии.

Теперь закон должен подписать президент Латвии.

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