В Швеции трамвай без тормозов сошел с рельсов и въехал киоск с едой, есть пострадавшие

В результате аварии семеро пострадавших и транспортный коллапс.

Фото: SVT

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В центре шведского города Гетеборг трамвай сошел с рельсов и врезался в уличный киоск с едой, травмировав семь человек. Об этом сообщило SVT.

Инцидент произошел в 00:49 на перекрестке улиц Васагатан и Авенюн. По словам дежурного полицейского, трамвай на высокой скорости вошел в крутой поворот, сошел с рельсов, проехал по асфальту и въехал в пиццерию. Официант соседнего ресторана рассказал: «Я никогда не видел ничего подобного. Трамвай ехал очень быстро и прямо, не тормозя».

На место прибыли полиция, спасатели и скорая помощь. Пострадали водитель трамвая, пассажиры, пешеходы на тротуаре и люди в пиццерии. Всех доставили в больницу, но их состояние пока не уточняется.

Авария вызвала значительные транспортные проблемы: трамваи и автобусы в районе не курсируют, а территория ограждена для следственных действий. Полиция изымет трамвай для экспертизы, что может еще больше усложнить движение. Начато расследование по подозрению в грубой халатности в дорожном движении и причинении тяжких телесных повреждений.

Фото: SVT

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