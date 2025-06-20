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Минюст напомнил, что предусматривает судебная процедура распоряжения имуществом должника

16:02, 20 июня 2025
На этом этапе определяется дальнейшая судьба должника: санация или ликвидация его.
Минюст напомнил, что предусматривает судебная процедура распоряжения имуществом должника
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Министерство юстиции Украины напомнило, что предусматривает судебная процедура распоряжения имуществом должника.

Под распоряжением имуществом, согласно абзацу первому части первой статьи 44 Кодекса Украины по процедурам банкротства (далее – Кодекс), понимается система мер по надзору и контролю за управлением и распоряжением имуществом должника с целью обеспечения сохранности, эффективного использования имущественных активов должника, осуществления анализа его финансового состояния, а также определения последующей процедуры (санации или ликвидации).

Процедура распоряжения имуществом должника, согласно части второй статьи 44 Кодекса, вводится сроком до 170 календарных дней.

Назначение распорядителя имущества

С введением процедуры распоряжения имуществом должника хозяйственным судом из числа арбитражных управляющих назначается распорядитель имущества.

Назначение распорядителя имущества не является основанием для прекращения полномочий руководителя или органа управления должника. Вместе с тем, в случае воспрепятствования исполнительным органом должника выполнению полномочий распорядителя имущества, непринятия мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также совершения ими действий, нарушающих права и законные интересы должника или кредиторов, хозяйственный суд имеет право прекратить полномочия исполнительного органа должника и возложить исполнение его обязанностей на распорядителя имущества.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов

С введением процедуры распоряжения имуществом должника хозяйственным судом также вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов — это приостановление исполнения должником денежных обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), срок исполнения которых наступил до дня введения моратория, и прекращение мер, направленных на обеспечение исполнения этих обязательств и обязательств по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), примененных до дня введения моратория.

Также, определение хозяйственного суда об открытии производства по делу о банкротстве и введении моратория является основанием для приостановления совершения исполнительных действий. О введении моратория распорядитель имущества уведомляет соответствующий орган государственной исполнительной службы, частного исполнителя, у которого находится на исполнении исполнительное производство.

Действие моратория прекращается со дня закрытия производства по делу о банкротстве.

С введением процедуры распоряжения имуществом должника хозяйственным судом также вводятся ограничения в отношении распоряжения имуществом должника органами управления должника.

В течение процедуры распоряжения имуществом органы управления должника не имеют права принимать решения о:

  • реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) и ликвидации должника;
  • создании хозяйственных обществ или участии в других хозяйственных обществах;
  • создании филиалов и представительств;
  • выплате дивидендов;
  • проведении должником эмиссии ценных бумаг;
  • выходе из состава участников должника юридического лица, приобретении у акционеров ранее выпущенных акций должника;
  • отчуждении или обременении недвижимого имущества должника, в том числе передаче его в залог, внесении указанного имущества в уставный капитал другого предприятия или хозяйственного общества;
  • предоставлении займов (кредитов), поручительств, гарантий, а также передаче в доверительное управление имущества должника.

Решения об участии должника в объединениях, ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, промышленно-финансовых группах или других объединениях юридических лиц, передаче имущества в аренду, удовлетворении требований текущих кредиторов во время процедуры распоряжения имуществом должника руководитель или орган управления должника принимают исключительно по согласованию с распорядителем имущества.

Также в процедуре распоряжения имуществом должник не имеет права без согласия комитета кредиторов (собрания кредиторов — до момента формирования комитета кредиторов) совершать значительные сделки, совершение которых не запрещено этим Кодексом, и осуществлять продажу существенных активов должника.

Подача конкурсными кредиторами в хозяйственный суд письменных заявлений с требованиями к должнику

Со дня официального опубликования объявления об открытии производства по делу о банкротстве конкурсные кредиторы по требованиям, возникшим до дня открытия производства по делу о банкротстве, обязаны подать в хозяйственный суд письменные заявления с требованиями к должнику.

По результатам рассмотрения требований отдельного кредитора хозяйственный суд выносит определение об их признании или отклонении (полностью или частично).

Распорядитель имущества по результатам признания или отклонения хозяйственным судом требований кредиторов вносит в реестр требований кредиторов сведения о каждом кредиторе, размере его требований по денежным обязательствам, наличии права решающего голоса в представительных органах кредиторов, очередности удовлетворения каждого требования, письменно уведомляет кредиторов согласно реестру требований кредиторов, уполномоченное лицо работников должника и уполномоченное лицо учредителей (участников, акционеров) должника о месте и времени проведения собрания кредиторов и организует его проведение.

Проведение собрания кредиторов

В компетенцию собрания кредиторов входит принятие решения, в частности, об утверждении плана санации должника и утверждении внесения изменений в него, а также обращение в хозяйственный суд с ходатайством о введении следующей процедуры (санации или ликвидации банкрота) в деле о банкротстве.

До окончания процедуры распоряжения имуществом должника собрание кредиторов принимает одно из следующих решений: утвердить план санации и подать в хозяйственный суд ходатайство о введении процедуры санации и утверждении плана санации либо подать в хозяйственный суд ходатайство о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

В случае, если план санации не утвержден судом в пределах срока, установленного этим Кодексом, хозяйственный суд выносит постановление о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

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