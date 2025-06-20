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У Швеції трамвай без гальм зійшов з рейок і в’їхав кіоск із їжею, є постраждалі

10:56, 20 червня 2025
В результаті аварії семеро постраждалих та транспортний колапс.
У Швеції трамвай без гальм зійшов з рейок і в’їхав кіоск із їжею, є постраждалі
Фото: SVT
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У центрі шведського міста Гетеборг трамвай зійшов із рейок і врізався в вуличний кіоск із їжею, травмувавши сімох людей. Про це повідомило SVT.

Інцидент стався о 00:49 на перехресті вулиць Васагатан і Авенюн. За словами чергового поліцейського, трамвай на високій швидкості увійшов у крутий поворот, зійшов із рейок, проїхав по асфальту та в’їхав у піцерію. Офіціант сусіднього ресторану розповів: «Я ніколи не бачив нічого подібного. Трамвай їхав дуже швидко і прямо, не гальмуючи».

На місце прибули поліція, рятувальники та швидка допомога. Постраждали водій трамвая, пасажири, пішоходи на тротуарі та люди в піцерії. Усіх доставили до лікарні, але їхній стан поки не уточнюється.

Аварія спричинила значні транспортні проблеми: трамваї та автобуси в районі не курсують, а територію огороджено для слідчих дій. Поліція вилучить трамвай для експертизи, що може ще більше ускладнити рух. Розпочато розслідування за підозрою в грубій недбалості в дорожньому русі та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Фото: SVT

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ДТП Швеція транспорт

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