Громадяни Росії та Білорусі не зможуть купувати нерухомість у Латвії – ухвалено закон

Сейм заборонив громадянам РФ та Білорусі купувати нерухомість у Латвії.

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Сейм Латвії в третьому читанні ухвалив закон «Про обмеження угод, що загрожують національній безпеці» і заборонив громадянам РФ та Білорусі купувати нерухомість у країні: 69 – «за», 8 – «проти». Як пише LSM, заборона поширюватиметься і на юридичні особи, зареєстровані в Росії або Білорусі. Пропонується також застосувати її до компаній, у яких громадянам цих країн належить щонайменше 25% частки (акцій) статутного капіталу, де вони є фактичними бенефіціарами, а також до юридичних структур, створених у цих країнах. Заборона стосуватиметься угод, укладених після набрання законом чинності.

Деякі винятки все ж передбачені: зокрема, якщо майно успадковується родичами або визнається власністю за рішенням суду.

Як зазначає Delfi, згідно з документом, власники постійного виду на проживання в Латвії або ЄС отримали часткові послаблення. Також окремо переглянуто положення щодо політичних біженців з Білорусі та репатріантів.

Законопроєкт був поданий у лютому депутатами від партії «Нова Єдність». Його мета — обмежити вплив гібридних загроз, зокрема через опосередковане набуття власності. «Це крок до обмеження впливу і присутності в Латвії осіб і компаній, які становлять загрозу для країни», — пояснила одна з авторок законопроєкту, депутатка Агнесе Краста. Подібні обмеження вже запропоновані у Фінляндії, де торік було заблоковано низку угод, пов’язаних із Росією.

Заборона поширюється на всі угоди, укладені після набрання чинності законом. Вона охоплює всі види відчуження та набуття права власності: договори купівлі-продажу, оренди з правом викупу, дарування, обміну, довічного утримання, аукціонів, спадкування та будь-які інші угоди, через які громадяни РФ або Білорусі можуть набути право власності на нерухомість у Латвії.

Тепер закон має підписати президент Латвії.

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