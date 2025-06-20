В Армія+ зʼявився сервіс мультипідпису рапортів для командирів

Відтепер командир підрозділу завдяки мультипідпису може опрацювати десятки рапортів від підлеглих.

Фото: mod.gov.ua

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У застосунку Армія+ зʼявився новий сервіс – мультипідпис рапортів. Завдяки йому можна опрацювати одразу групу рапортів. Про це повідомив офіційний сайт Міноборони.

Відтепер командир підрозділу завдяки мультипідпису може опрацювати десятки рапортів від підлеглих, які надходять у розділ «Рапорти» на вкладку «До розгляду». Рішення про погодження або відхилення приймаються свайпами праворуч та ліворуч відповідно. Також є можливість скористатись фільтром та промаркувати потрібні рапорти.

За один раз можна вибрати до 40 рапортів – наприклад, на відпустку – та погодити їх одночасно завдяки Дія.Підпис або SmartID.

Масово відхилити рапорти неможливо, бо кожне відхилення потребує пояснення.

«Нас часто питали, чи плануємо ми зробити так, щоб можна було погоджувати рапорти одним махом. Бо підписувати їх по одному і кожен раз проходити підтвердження Дія.Підписом втомлювало командирів. Ми завжди дослухаємося до прохань користувачів і беремо їх в роботу, тож раді запустити сервіс мультипідпису і ще трохи зменшити адміністративне навантаження для наших військових», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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