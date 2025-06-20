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На Одещині у родини начальника районного ТЦК виявили майже 2 млн грн необґрунтованих активів

11:50, 20 червня 2025
За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на транспортні засоби.
На Одещині у родини начальника районного ТЦК виявили майже 2 млн грн необґрунтованих активів
Фото ілюстративне
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, і їх стягнення в дохід держави. Про це повідомила пресслужба САП.

Мова йде про два автомобілі «Toyota C-HR HYBRID», 2022 року випуску, вартістю 1 381 630 грн та «Toyota C-HR», 2021 року випуску, вартістю 564 789 грн, що придбані близькими родичами посадовця та з якими він прямо чи опосередковано міг вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

«Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його родини встановлено неможливість набуття цього майна за рахунок законних джерел. Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом», - заявили у САП.

За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на транспортні засоби – предмет позову.  

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САП декларування ТЦК

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