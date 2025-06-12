Молодик з бензопилою намагався перешкодити виконанню судового рішення – Андрій Гайченко показав звичайний робочий день держвиконавців, відео

В Івано-Франківській області молодик у балаклаві з бензопилою намагався перешкодити виконанню судового рішення. Відповідне відео продемонстрував заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.
«Звичайний робочий день держвиконавців…
До обіду: прийом громадян та робота з АСВП.
Після обіду: молодик у капцях і балаклаві з бензопилкою.
Намагався перешкодити виконанню. Не вийшло.
Закликаю громадян не чинити супротив при виконанні судових рішень. Це – незаконно і кримінально карано.
Національну поліцію України – притягнути цього персонажа «хорор муві 90-х» до відповідальності», зазначив заступник міністра.
Також Андрій Гайченко подякував групі державних виконавців з Івано-Франківської області за професійність, стійкість і дотримання державної позиції у надзвичайно складних умовах в дуже «емоційному» провадженні та Національній поліції України за професійні дії працівників із забезпечення громадського порядку.
Автор: Наталя Мамченко
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