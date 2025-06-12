Молодой человек с бензопилой пытался помешать исполнению судебного решения – Андрей Гайченко показал обычный рабочий день госисполнителей, видео

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко показал «хоррор-муви», на котором молодой человек с бензопилой пытался помешать исполнению судебного решения.

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В Ивано-Франковской области молодой человек в балаклаве с бензопилой пытался помешать исполнению судебного решения. Соответствующее видео продемонстрировал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

«Обычный рабочий день госисполнителей…

До обеда: прием граждан и работа с АСИП.

После обеда: молодой человек в тапочках и балаклаве с бензопилой.

Пытался помешать исполнению. Не получилось.

Призываю граждан не оказывать сопротивление при исполнении судебных решений. Это незаконно и уголовно наказуемо.

Национальную полицию Украины – привлечь этого персонажа «хоррор-муви 90-х» к ответственности», – отметил заместитель министра.

Также Андрей Гайченко поблагодарил группу государственных исполнителей из Ивано-Франковской области за профессионализм, стойкость и соблюдение государственной позиции в чрезвычайно сложных условиях в очень «эмоциональном» производстве, а также Национальную полицию Украины за профессиональные действия сотрудников по обеспечению общественного порядка.

Автор: Наталя Мамченко

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