Авиакатастрофа в Индии — на борту самолета находились 53 британца и граждане других стран

Всего на борту самолета Boeing 787-8, вылетевшего из Ахмедабада, находились 242 пассажира и члены экипажа.

Фото: скриншот из видео

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 242 пассажира.

Авиакомпания Air India подтвердила, что на борту самолета Boeing 787-8, вылетевшего из Ахмедабада, находились 242 пассажира и члены экипажа. Из них 169 — граждане Индии, 53 — граждане Великобритании, 1 — гражданин Канады и 7 — граждане Португалии.

В сообщении отмечается, что пострадавших доставляют в ближайшие больницы.

«Air India полностью сотрудничает с властями, которые расследуют этот инцидент», — говорится в заявлении.

В свою очередь Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что сотрудничает с властями Индии для установления фактов, связанных с катастрофой самолета Air India, и оказания помощи пострадавшим.

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