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На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых — ему грозит до 15 лет

21:36, 12 июня 2025
В ходе конфликта 47-летний мужчина бросил гранату Ф-1 в сторону знакомых — дело передали в суд.
На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых — ему грозит до 15 лет
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Днепропетровской области будут судить мужчину, который бросил гранату в сторону знакомых. Об этом сообщает полиция региона.

Во время конфликта 47-летний мужчина бросил гранату Ф-1 в сторону своих знакомых. В результате взрыва никто не пострадал, однако был повреждён фасад дома. Инцидент произошёл 18 апреля на территории частного домовладения в г. Самар.

Полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Самаровской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (приобретение, ношение боеприпаса без предусмотренного разрешения) УК Украины.

Фигуранту избрана мера пресечения — содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд.

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