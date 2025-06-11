Ситуация с изменениями в бюджет для увеличения оборонных расходов на 400 млрд грн не является критической – Роксолана Пидласа

Причина в том, что партнеры стали поставлять меньше оружия – глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, отразится ли это на денежном обеспечении военнослужащих.

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Верховная Рада в начале июля может рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, увеличив расходы на оборону ориентировочно на 400 млрд грн. Во втором чтении документ могут принять уже в августе.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа пояснила, что на этапе планирования государственного бюджета на 2025 год на оборону была заложена сумма 2,2 трлн грн.

«Военное командование планировало, что этих средств хватит. Но, когда начался новый год и они увидели, что ситуация с поддержкой международных партнеров меняется, правительство поняло, что растет потребность в собственных закупках вооружения.

То есть, наши партнеры стали поставлять меньше оружия. Тогда стало понятно, что нужно использовать больше собственных средств на эту потребность, и, собственно, в первые полгода было законтрактовано вооружение и боеприпасы на большие суммы, более 300 млрд, которые были приближены из будущих расходов на зарплату военнослужащих.

Таким образом, сейчас и правительство, и парламент должны оперативно внести изменения в государственный бюджет, чтобы потребность в обеспечении военнослужащих и в будущих закупках вооружения была полностью закрыта.

Сейчас речь идет о сумме в 400 млрд грн», – отметила Роксолана Пидласа.

На уточняющий вопрос, касается ли 400 млрд нехватки и выплат для военных, Пидласа отметила, что такая ситуация повторяется каждый год, потому что Министерство обороны планирует расходы на целый год, но также имеет потребность оперативно реагировать на изменения как на поле боя, так и изменения в поставках вооружения от международных партнеров, когда возникает какая-либо пауза, особенно в поставках от международных партнеров.

Тогда правительство Украины должно оперативно искать дополнительные средства на закупки, чтобы фронт был постоянно бесперебойно обеспечен.

«Я бы не сказала, что ситуация сейчас критическая. Она плановая. А к концу августа законопроект будет проголосован, подписан Президентом и вступит в силу. Поэтому никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не будет, так же, как их и не было в предыдущие годы», – указала глава комитета.

При этом, как ранее и министр финансов Сергей Марченко, Роксолана Пидласа подчеркнула, что повышение налогов «однозначно не планируется».

«Тем более, что у нас есть определенное перевыполнение в Государственной налоговой службе. Вместе Государственная налоговая и Государственная таможенная служба за 5 месяцев этого года перевыполнили план по поступлениям на 41 млрд грн. Эти средства, безусловно, будут использованы на нужды обороны.

Кроме того, Великобритания предоставила нам деньги на закупку оружия. Это первые деньги от международных партнеров, которые можно использовать на нужды обороны.

Речь идет о 82 млрд грн в этом году. Благодаря этому мы можем часть своего собственного ресурса также перенаправить на нужды обороны.

То есть, на 82 млрд у нас увеличивается ресурс на закупку вооружения», – пояснила она.

Кроме того, правительство продолжает размещать ценные бумаги на внутреннем рынке, то есть привлекать внутренний долг.

Итак, как отметила Пидласа, есть пространство для того, чтобы заимствовать больше и направить эти средства на нужды Вооруженных Сил Украины.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр финансов Сергей Марченко отметил, что сложность вопроса бюджетной декларации на следующие годы заключается в том, что в соответствии с программой МВФ в 2026 году Украине нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% ВВП с 19,4%. Таким образом, Минфин не исключает, что на 2026 год нужно будет уменьшить расходы на сотни миллиардов гривен.

Автор: Наталя Мамченко

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