Норвегія виділяє рекордну допомогу – 1,5% свого ВВП для України

Умєров і Сандвік у Києві обговорили нові можливості для української ППО та безпілотників.

Фото: Міністерство оборони України

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві переговори з норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком, який відвідав Україну. У зустрічі взяли участь Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов та заступники міністра. Про це повідомив Умєров.

Сторони обговорили поглиблення оборонної співпраці, зокрема модель довгострокової підтримки, відому як «норвезька». Йшлося про спільні інвестиції в оборонні проети та інтеграцію оборонно-промислових комплексів двох країн. Особливу увагу приділили виробництву безпілотників, закупівлі БПЛА, розвитку систем ППО, радіоелектроніки, перехоплювачів, а також постачанню нових комплексів NASAMS і боєприпасів для ураження балістичних цілей.

Україна передала Норвегії перелік потенційних проектів, сподіваючись на швидке досягнення конкретних домовленостей. Також обговорили створення скандинавсько-балтійської бригади, в межах якої вже розпочалися поставки озброєння для підготовки українських військових.

Норвегія підтвердила виділення додаткових $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння для потреб ЗСУ. Сторони домовилися скоординувати плани військової допомоги на 2026 рік для максимальної ефективності. Умєров подякував Норвегії за солідарність, зазначивши, що у 2025 році допомога Україні досягне 1,5% ВВП Норвегії.

Фото: Міністерство оборони України

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