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Норвегия выделяет рекордную помощь – 1,5% своего ВВП для Украины

21:10, 22 июня 2025
Умеров и Сандвик в Киеве обсудили новые возможности для украинской ПВО и беспилотников.
Норвегия выделяет рекордную помощь – 1,5% своего ВВП для Украины
Фото: Министерство обороны Украины
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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел в Киеве переговоры с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком, который посетил Украину. Во встрече приняли участие Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и заместители министра. Об этом сообщил Умеров.

Стороны обсудили углубление оборонного сотрудничества, в частности модель долгосрочной поддержки, известную как «норвежская». Речь шла о совместных инвестициях в оборонные проекты и интеграции оборонно-промышленных комплексов двух стран. Особое внимание уделили производству беспилотников, закупке БПЛА, развитию систем ПВО, радиоэлектроники, перехватчиков, а также поставке новых комплексов NASAMS и боеприпасов для поражения баллистических целей.

Украина передала Норвегии перечень потенциальных проектов, надеясь на быстрое достижение конкретных договоренностей. Также обсудили создание скандинавско-балтийской бригады, в рамках которой уже начались поставки вооружения для подготовки украинских военных.

Норвегия подтвердила выделение дополнительных $400 миллионов на закупку украинского вооружения для нужд ВСУ. Стороны договорились скоординировать планы военной помощи на 2026 год для максимальной эффективности. Умеров поблагодарил Норвегию за солидарность, отметив, что в 2025 году помощь Украине достигнет 1,5% ВВП Норвегии.

Фото: Министерство обороны Украины

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ВСУ война оборона Норвегия Рустем Умеров Александр Сырский

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