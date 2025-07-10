Во Львове из-за сильных дождей есть места, где вода достигает почти трех метров — Садовый

Из-за сильных дождей во Львове существует угроза подтопления жилых районов.

Источник фото: Андрей Садовый

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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о сложной ситуации в городе из-за интенсивных осадков. По его словам, в результате мощных дождей во Львове продолжается подтопление ряда территорий.

«Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов», — отметил Садовый.

Под угрозой подтопления оказались части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов. Жителей просят перенести вещи из подвалов в безопасные места и убрать автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных зон.

Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме.

«Будьте осторожны и берегите себя», — обратился к львовянам мэр города.

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