Во Львове из-за сильных дождей есть места, где вода достигает почти трех метров — Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о сложной ситуации в городе из-за интенсивных осадков. По его словам, в результате мощных дождей во Львове продолжается подтопление ряда территорий.
«Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах. Река Зубра продолжает выходить из берегов», — отметил Садовый.
Под угрозой подтопления оказались части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов. Жителей просят перенести вещи из подвалов в безопасные места и убрать автомобили из подземных паркингов и потенциально опасных зон.
Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме.
«Будьте осторожны и берегите себя», — обратился к львовянам мэр города.
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