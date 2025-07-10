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Трамп угрожает Бразилии 50% пошлинами из-за дела против Болсонару — Лула обещает ответ

09:36, 10 июля 2025
Президент Бразилии заявил, что страна не допустит никакого внешнего давления.
Трамп угрожает Бразилии 50% пошлинами из-за дела против Болсонару — Лула обещает ответ
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Президент США Дональд Трамп направил официальное письмо президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, в котором пригрозил ввести 50% пошлины на бразильские товары с 1 августа, если не будет прекращено расследование в отношении бывшего президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает CNN.

В письме, опубликованном на платформе Truth Social, Трамп заявил, что Лула проводит «Охоту на ведьм, которая должна закончиться НЕМЕДЛЕННО!» из-за обвинений в адрес Болсонару, который предстанет перед судом за якобы попытку организовать переворот против Лулы.

В ответ президент Бразилии заявил, что страна не допустит никакого внешнего давления:

«Бразилия — суверенная нация с независимыми институтами и не примет никакой формы опеки. Любое одностороннее повышение пошлин встретит соответствующий ответ в соответствии с Законом Бразилии об экономической взаимности», — написал Лула в соцсети X.

Бразилия — одна из стран, которые пригрозили ответными мерами в ответ на тарифную политику Трампа. В прошлом году США экспортировали в Бразилию больше товаров, чем импортировали оттуда, и повышение пошлин может серьезно повлиять на американские компании, особенно в аэрокосмической и энергетической отраслях.

Несмотря на недовольство Трампа судебным процессом против Болсонару, он написал, что «пошлин не будет, если Бразилия или компании в вашей стране решат строить или производить продукцию в Соединенных Штатах». Почти идентичные предложения Трамп сделал в ряде других писем, отправленных на этой неделе главам государств.

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США бизнес Дональд Трамп Бразилия

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