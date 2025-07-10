На саммите ЕС с участием Зеленского переводчицу заподозрили в шпионаже — что она сделала

На саммите ЕС, где присутствовал Владимир Зеленский, переводчицу заподозрили в возможном шпионаже из-за нарушения правил безопасности.

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Европейская комиссия прекратила сотрудничество с переводчицей, работавшей на саммитах ЕС с высокопоставленными лицами, после инцидента, вызвавшего обеспокоенность по поводу безопасности Президента Украины Владимира Зеленского, пишет POLITICO.

Как сообщила Комиссия в заявлении, речь идет об «инциденте, связанном с ведением записей» во время закрытого заседания Европейского совета 19 декабря 2024 года, в котором принимал участие Зеленский.

Согласно внутреннему кодексу поведения Еврокомиссии, запрещено делать письменные заметки на закрытых сессиях, где обсуждаются вопросы обороны и безопасности. Такие правила были введены в качестве меры противодействия возможному шпионажу и утечке конфиденциальной информации враждебным государствам, таким как Россия.

«Заметки были немедленно изъяты. После тщательного анализа Комиссия приняла соответствующие меры, чтобы не допустить повторения подобного инцидента. Было решено больше не привлекать эту переводчицу к работе», — сообщили в Еврокомиссии.

Как отмечает издание Le Monde, речь идет о фрилансерке, которая переводила с французского на украинский язык. Переводчицу наняли для обеспечения коммуникации между Президентом Зеленским и европейскими лидерами.

Французская газета также сообщила, что расследование передано бельгийским правоохранительным органам, однако те пока не предоставили комментариев.

Инцидент произошел на фоне роста опасений по поводу шпионской активности в Брюсселе. Еще в ноябре POLITICO опубликовал письмо для сотрудников Еврокомиссии с предупреждением о «реальной угрозе» со стороны иностранных агентов.

«Брюссель — один из крупнейших центров шпионажа в мире, где сотни активных разведчиков нацелены на наши учреждения», — говорилось в письме.

В прошлом году Европарламент также ввел санкции против бывшей депутатки от Латвии Татьяны Жданок после серии журналистских расследований, в которых утверждалось, что она сотрудничала с ФСБ — спецслужбой РФ, являющейся преемницей советского КГБ.

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