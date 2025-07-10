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На саміті ЄС за участі Зеленського перекладачку запідозрили у шпигунстві – що вона зробила

09:06, 10 липня 2025
На саміті ЄС, де був присутній Володимир Зеленський, перекладачку запідозрили у можливому шпигунстві через порушення правил безпеки.
На саміті ЄС за участі Зеленського перекладачку запідозрили у шпигунстві – що вона зробила
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Європейська комісія припинила співпрацю з перекладачем, який працював на самітах ЄС із високопосадовцями, після інциденту, що викликав занепокоєння з приводу безпеки Президента України Володимира Зеленського, пише POLITICO.

Як повідомила Комісія у заяві, йдеться про «інцидент, пов’язаний із записуванням нотаток» під час закритого засідання Європейської ради 19 грудня 2024 року, у якому брав участь Зеленський.

Відповідно до внутрішнього кодексу поведінки Єврокомісії, заборонено робити письмові нотатки на чутливих сесіях, де обговорюються питання оборони та безпеки. Такі правила були запроваджені як захід протидії можливому шпигунству та витоку конфіденційної інформації ворожим державам, таким як Росія.

«Нотатки було негайно конфісковано. Після ретельного аналізу Комісія вжила відповідних заходів, щоб не допустити подібного в майбутньому. Вирішено більше не залучати цього перекладача до роботи», — повідомили в Єврокомісії.

Як зазначає видання Le Monde, йдеться про фрілансерку, яка перекладала із французької на українську мову. Перекладачку було найнято для забезпечення комунікації між Президентом Зеленським та європейськими лідерами.

Французька газета також повідомила, що розслідування передано бельгійським правоохоронцям, однак ті поки не надали коментарів.

Інцидент відбувається на тлі зростання побоювань щодо шпигунської активності в Брюсселі. Ще у листопаді POLITICO оприлюднив лист для співробітників Єврокомісії з попередженням про «реальну загрозу» з боку іноземних агентів.

«Брюссель — один із найбільших центрів шпигунства у світі, де сотні активних розвідників націлені на наші інституції», — йшлося у листі.

Минулого року Європарламент також наклав санкції на ексдепутатку від Латвії Тетяну Жданоку після серії журналістських розслідувань, у яких стверджувалося, що вона співпрацювала з ФСБ — спецслужбою РФ, яка є правонаступницею радянського КДБ.

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ЄС шпигун Володимир Зеленський

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