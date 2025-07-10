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У 8 районах Києва пошкоджена житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура – МВС, фото

08:30, 10 липня 2025
Кількість поранених перевищує десяток.
У 8 районах Києва пошкоджена житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура – МВС, фото
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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про трагічні наслідки чергового російського обстрілу Києва в ніч проти 9 липня. У результаті масованої атаки столиця знову втратила своїх мешканців.

За словами Клименка, у восьми районах міста постраждали житлові будинки, медичні заклади, об'єкти освіти, торгівлі та транспорту.

У Подільському районі загинули двоє людей:
– 68-річна мешканка Києва;
– 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Кількість поранених перевищує десяток, і вона, на жаль, зростає. Багато киян досі звертаються по медичну допомогу. Триває поквартирний обхід постраждалих будинків — поліція перевіряє, чи не залишився хтось без допомоги.

На місцях влучань одразу розгорнули оперативні штаби.
До ліквідації наслідків залучено близько 400 рятувальників і 90 одиниць техніки, зокрема пожежно-рятувальної, інженерної та роботизованої. Працюють групи верхолазів і піротехніків.

Поліцейські охороняють периметри, документують наслідки злочину, допомагають в евакуації.

  • Через обстріли тимчасово перекрито рух транспорту на таких вулицях:
  • Волноваська (від бульв. Вацлава Гавела)
  • Козелецька (від вул. Миколи Василенка)
  • Січових Стрільців (від вул. Студентської до вул. Миколи Пимоненка)
  • Юрія Іллєнка (від вул. Дегтярівської до вул. Довнар-Запольського)
  • Олекси Тихого (від пров. Чугуївського до вул. Грушецької)

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